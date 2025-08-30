    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    İspaniyanın Baş naziri ABŞ-nin Fələstinlə bağlı qərarını ədalətsiz adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 17:14
    İspaniyanın Baş naziri ABŞ-nin Fələstinlə bağlı qərarını ədalətsiz adlandırıb

    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas ilə danışıqlar aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    P.Sançes Mahmud Abbasa dəstək ifadə edərək ABŞ-nin sentyabrda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasına Fələstin muxtariyyəti nümayəndə heyətinin buraxılmaması (viza verilməməsi - red.) qərarının ədalətsiz olduğunu bildirib.

    "Mən BMT-nin qarşıdan gələn yüksək səviyyəli həftəsində Fələstin nümayəndələrinin vizalarının ədalətsiz ləğvindən sonra İspaniyanın qətiyyətli dəstəyini ifadə etmək üçün Mahmud Abbas ilə danışdım", - o qeyd edib.

    P.Sançesin sözlərinə görə, Fələstinin BMT-də və bütün beynəlxalq forumlarda eşidilmək hüququ var. O, Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılmasını təmin etməyə və döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyası sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək üçün gedən Fələstin Azadlıq Təşkilatı və Fələstin Administrasiyası nümayəndələrinin vizalarını ləğv edib. ABŞ-nin viza məhdudiyyətləri haqqında qərarı Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas da daxil olmaqla 80 fələstinli rəsmiyə təsir edib.

    İspaniya   Pedro Sançes   Mahmud Abbas   Fələstin   BMT   ABŞ  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Son xəbərlər

    18:33

    Siyarto: Macarıstan onu resurslarla təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalara icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    18:25

    Kanadalı qonaq Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin ailə üzvlərinin Cenevrədəki aksiyasını dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:19

    Aİ ölkələrinin XİN başçıları növbəti həftə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinə qayıdacaqlar

    Digər ölkələr
    18:13

    Bakıda avtomobil piyadanı vurub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    18:04

    Ukrayna hərbçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin partlayıcı anbarını məhv ediblər

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: "Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir"

    Fərdi
    17:53

    Yaylagül Ramazanova: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan çempionatı mənim üçün çətin keçmədi"

    Fərdi
    17:44
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:40

    Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti