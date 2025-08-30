İspaniyanın Baş naziri ABŞ-nin Fələstinlə bağlı qərarını ədalətsiz adlandırıb
İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas ilə danışıqlar aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
P.Sançes Mahmud Abbasa dəstək ifadə edərək ABŞ-nin sentyabrda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasına Fələstin muxtariyyəti nümayəndə heyətinin buraxılmaması (viza verilməməsi - red.) qərarının ədalətsiz olduğunu bildirib.
"Mən BMT-nin qarşıdan gələn yüksək səviyyəli həftəsində Fələstin nümayəndələrinin vizalarının ədalətsiz ləğvindən sonra İspaniyanın qətiyyətli dəstəyini ifadə etmək üçün Mahmud Abbas ilə danışdım", - o qeyd edib.
P.Sançesin sözlərinə görə, Fələstinin BMT-də və bütün beynəlxalq forumlarda eşidilmək hüququ var. O, Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılmasını təmin etməyə və döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb.
Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyası sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək üçün gedən Fələstin Azadlıq Təşkilatı və Fələstin Administrasiyası nümayəndələrinin vizalarını ləğv edib. ABŞ-nin viza məhdudiyyətləri haqqında qərarı Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas da daxil olmaqla 80 fələstinli rəsmiyə təsir edib.