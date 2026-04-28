Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Санаэ Такаити в мае проведет переговоры с лидерами Вьетнама и Австралии

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 10:03
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в конце недели отправится в пятидневное турне во Вьетнам и Австралию, где проведет переговоры с руководством этих стран.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщает генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

    "Целью визита является укрепление экономических и оборонных связей. Токио стремится усилить устойчивость цепочек поставок ключевых ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также с учетом растущей активности Китая в регионе", - говорится в информации.

    По словам Кихары, развитие отношений с Вьетнамом и Австралией имеют решающее значение для концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

    Сообщается, что во Вьетнаме 2 мая Такаити проведет переговоры с генеральным секретарем компартии Вьетнама То Ламом, а также с премьер-министром страны Ле Минь Хынгом.

    В Австралии 4 мая она проведет переговоры с премьер-министром Энтони Албанезе, где стороны вероятнее всего договорятся о дальнейшем углублении стратегического партнерства, включая сотрудничество в сфере национальной и экономической безопасности.

    Санаэ Такаити То Лам Энтони Альбанезе Япония Австралия
    Sanae Takaiti Vyetnam və Avstraliya liderləri ilə danışıqlar aparacaq
    Japan PM Takaichi to depart Friday for 5-day trip to Vietnam, Australia

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Футбол
    17:10

    Другие страны
    17:08

    Финансы
    17:07

    Финансы
    17:04

    Футбол
    17:01
    Фото

    Медиа
    16:57
    Фото

    Внутренняя политика
    16:57

    Энергетика
    Лента новостей