Санаэ Такаити в мае проведет переговоры с лидерами Вьетнама и Австралии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в конце недели отправится в пятидневное турне во Вьетнам и Австралию, где проведет переговоры с руководством этих стран.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщает генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

"Целью визита является укрепление экономических и оборонных связей. Токио стремится усилить устойчивость цепочек поставок ключевых ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также с учетом растущей активности Китая в регионе", - говорится в информации.

По словам Кихары, развитие отношений с Вьетнамом и Австралией имеют решающее значение для концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Сообщается, что во Вьетнаме 2 мая Такаити проведет переговоры с генеральным секретарем компартии Вьетнама То Ламом, а также с премьер-министром страны Ле Минь Хынгом.

В Австралии 4 мая она проведет переговоры с премьер-министром Энтони Албанезе, где стороны вероятнее всего договорятся о дальнейшем углублении стратегического партнерства, включая сотрудничество в сфере национальной и экономической безопасности.