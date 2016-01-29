Названы самые коррумпированные страны ЕС

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Самыми некоррумпированными странами Европы в прошлом году стали Дания (91 очко), Финляндия (90 очков) и Швеция (89 очков), сообщает Report со ссылкой на EuroNews.

Согласно отчету по индексу восприятия коррупции за 2015 год Международного движения по противодействию коррупции Transparency International, наиболее коррумпированными из стран Евросоюза оказались Италия, Греция, Словакия, Хорватия, Венгрия.

Италия заняла 61 место с 44 очками. Греция, занявшая в 2015 году 58 место, в свою очередь сильно улучшила свои позиции за последний год, поднявшись с 36 очков индекса в 2012 до 46 в прошлом году, что означает, что финансовый кризис не так сильно сказался на стране по сравнению с Испанией.

Хуже всего с индексом коррупции в Венгрии, Словакии и Хорватии, которые разделили 50 место с 51 очком. Польша в свою очередь заняла 30 место с 62 очками, Болгария - 69 строчку с 41 очком.

Испания получила 58 очков индекса (36 место), рейтинг которой просел на 10% за последние четыре года в связи с экономическим кризисом и ужесточением мер.

Нидерланды и Норвегия заняли 5 место с 87 очками, Швейцария - 7 место с 86 очками.

Германия, Люксембург, Великобритания заняли 10-ое место с 81 очком.