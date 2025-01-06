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Samsung внедрит технологии ИИ в свои телевизоры

Samsung внедрит технологии ИИ в свои телевизоры Южнокорейская Samsung Electronics оснастит свои телевизоры новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
6 января 2025 г. 14:33
Samsung внедрит технологии ИИ в свои телевизоры

Южнокорейская Samsung Electronics оснастит свои телевизоры новыми функциями искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме реального времени генерировать субтитры с переводом иноязычного контента, создавать динамические и персонализированные фоновые изображения, подчеркнула компания.

Samsung Vision AI также интегрирует телевизоры в экосистему умных вещей SmartThings, обеспечив пользователей информацией об обстановке в доме, поведении домашних животных и состоянии близких.

В новые функции будут интегрированы в широкую линейку телевизоров Samsung, включая модели Neo QLED, OLED, QLED и The Frame.

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Версия на английском языке Samsung to integrate AI technologies into its TVs

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