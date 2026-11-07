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    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета-носитель Ceres-2 ("Гушэньсин-2") успешно вывела на орбиту четыре спутника различного назначения.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик Galactic Energy на своей странице в WeChat.

    Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 03:37 по бакинскому времени. Спутники были выведены на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км.

    Космические аппараты предназначены для наблюдения за океаном, сбора метеорологических данных, проведения университетских исследований и мониторинга космической обстановки.

    По информации компании, запуск позволил проверить эффективность мер по устранению ранее выявленных неисправностей, конструктивных доработок и результатов наземных испытаний.

    Galactic Energy усовершенствовала конструкцию ракеты, двигательную установку жидкостной верхней ступени, электрические системы и средства обеспечения запуска.

    При разработке верхней ступени использовались металлический жидкостный ракетный двигатель, изготовленный с применением 3D-печати, а также недорогие топливные баки и газовые баллоны. Это позволило повысить эффективность ступени и снизить ее стоимость.

    Ceres-2 представляет собой ракету-носитель среднего класса с тремя твердотопливными ступенями и жидкостной верхней ступенью. Ее стартовая масса составляет около 100 тонн, а грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км достигает 1,3 тонны.

    Ракета-носитель Китайская Народная Республика (КНР)
    Chinese Ceres-2 rocket launches four satellites into orbit
    44 filmi
    MiniBoss

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