Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника

Китайская ракета-носитель Ceres-2 ("Гушэньсин-2") успешно вывела на орбиту четыре спутника различного назначения.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик Galactic Energy на своей странице в WeChat.

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 03:37 по бакинскому времени. Спутники были выведены на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км.

Космические аппараты предназначены для наблюдения за океаном, сбора метеорологических данных, проведения университетских исследований и мониторинга космической обстановки.

По информации компании, запуск позволил проверить эффективность мер по устранению ранее выявленных неисправностей, конструктивных доработок и результатов наземных испытаний.

Galactic Energy усовершенствовала конструкцию ракеты, двигательную установку жидкостной верхней ступени, электрические системы и средства обеспечения запуска.

При разработке верхней ступени использовались металлический жидкостный ракетный двигатель, изготовленный с применением 3D-печати, а также недорогие топливные баки и газовые баллоны. Это позволило повысить эффективность ступени и снизить ее стоимость.

Ceres-2 представляет собой ракету-носитель среднего класса с тремя твердотопливными ступенями и жидкостной верхней ступенью. Ее стартовая масса составляет около 100 тонн, а грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км достигает 1,3 тонны.