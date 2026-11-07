США заблокировали криптобирже MEXC доступ к своей финансовой системе
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 08:54
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Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США приняло решение заблокировать криптовалютной бирже MEXC Global доступ к американской финансовой системе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
"Сегодня в рамках операции "Экономический изгой" FinCEN издало распоряжение, фактически закрывающее MEXC Global доступ к финансовой системе США", - отмечается в заявлении.
По данным американского Минфина, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью, в том числе с обходом санкционных ограничений.
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