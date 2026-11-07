США заблокировали криптобирже MEXC доступ к своей финансовой системе

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США приняло решение заблокировать криптовалютной бирже MEXC Global доступ к американской финансовой системе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

"Сегодня в рамках операции "Экономический изгой" FinCEN издало распоряжение, фактически закрывающее MEXC Global доступ к финансовой системе США", - отмечается в заявлении.

По данным американского Минфина, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью, в том числе с обходом санкционных ограничений.