Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пекина

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Самолет китайской авиакомпании China Southern Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в момент вылета из Пекина в Гуанчжоу.

Как передает Report, об этом сообщает администрация аэропорта китайской столицы Шоуду.

Причиной инцидента назван сбой внутренней системы управления авиалайнера, передает информационный портал Sina.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса, на которой произошло ЧП, в настоящее время работает в штатном режиме.