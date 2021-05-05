О нас
Report Georgia
Аудио новости

Самолет упал на жилой дом в США, есть погибшие

Самолет упал на жилой дом в США, есть погибшие Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг
Другие страны
5 мая 2021 г. 11:44
Самолет упал на жилой дом в США, есть погибшие

Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал WDAM.

По данным представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда, правоохранительные органы отреагировали на вызов с места происшествия в 23:20 по местному времени. Мур изначально подтвердил наличие жертв, при этом не уточнив их число. Позднее Уэйд заявил о двух погибших.

"[Полиция] связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования", - говорится в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Two dead after plane crashes into home in Mississippi
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da yaşayış binasının üzərinə təyyarə düşüb, ölənlər var

Новости партнеров

Самое важное

Партия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
ФотоПартия передовой турецкой инженерной техники передана Азербайджанской армии
5 мая 2021 г. 12:40
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
МИД: Заявления Армении о проводимых в Шуше ремонтных работах необоснованны
4 мая 2021 г. 18:23
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
Парламент принял законопроект о запрете принуждения детей к вероисповеданию
4 мая 2021 г. 12:40
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
Гаджи Сурхай: Сейчас лучше воздержаться от массового ифтара
4 мая 2021 г. 11:44
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
3 мая 2021 г. 19:18
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
3 мая 2021 г. 11:44
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
2 мая 2021 г. 16:58
В Иране на химзаводе произошел пожар
ВидеоВ Иране на химзаводе произошел пожар
2 мая 2021 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
1 мая 2021 г. 20:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi