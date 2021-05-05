Самолет упал на жилой дом в США, есть погибшие

Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг

Не менее двух человек погибли в результате падения в ночь на среду небольшого самолета на жилой дом в городе Хаттисберг (штат Миссисипи).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал WDAM.

По данным представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда, правоохранительные органы отреагировали на вызов с места происшествия в 23:20 по местному времени. Мур изначально подтвердил наличие жертв, при этом не уточнив их число. Позднее Уэйд заявил о двух погибших.

"[Полиция] связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования", - говорится в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.