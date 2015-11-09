Самолет США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Самолет береговой охраны США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес.

"Разведывательный самолет береговой охраны США 48 часов назад взлетел с базы ВВС Хато на острове Кюрасао и вторгся в наш регион", - привело венесуэльское новостное агентство AVN слова Падрино.

Воздушное судно, которое было идентифицировано как двухмоторный турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8, проследовало над Венесуэльским заливом и покинуло воздушное пространство страны в районе острова Лос-Монхес.

Падрино подчеркнул, что Dash 8 оснащен оборудованием, которое может быть использовано для ведения разведки, в том числе радаром, системами приема и передачи информации, а также электронно-оптическими приборами, позволяющими вести съемку с высоты.