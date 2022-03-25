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Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда в пятницу прибыл президент США Джо Байден, так как самолет польского лидера аварийно приземлился в Варшаве.
Другие страны
25 марта 2022 г. 17:54
Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда в пятницу прибыл президент США Джо Байден, так как самолет польского лидера аварийно приземлился в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава канцелярии польского президента Якуб Кумох.

"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", - цитирует Кумоха агентство РАР.

Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Европейского совета.

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