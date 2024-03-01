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Самолет министра иностранных дел Германии Бербок распродадут на запчасти

Самолет министра иностранных дел Германии Бербок распродадут на запчасти Самолет A340, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти.
Другие страны
1 марта 2024 г. 13:47
Самолет министра иностранных дел Германии Бербок распродадут на запчасти

Самолет A340, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

"Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", - пишет издание.

На этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.

Летом 2023 года Бербок пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Самолет должен был приземлиться 14 августа в Канберре. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.

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