Самолет министра иностранных дел Германии Бербок распродадут на запчасти

Самолет A340, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти.

Самолет A340, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь в Австралию, продадут на запчасти.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

"Правительственный самолет A340-300, годами летавший под названием "Конрад Аденауэр" и выведенный из эксплуатации ввиду частых поломок, будет продан компании Lufthansa. Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали", - пишет издание.

На этой неделе "дочке" компании Lufthansa Technik предложили выкупить воздушное судно. Самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.

Летом 2023 года Бербок пришлось отменить запланированный недельный визит в Тихоокеанский регион. Самолет должен был приземлиться 14 августа в Канберре. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи. Однако через три минуты после вылета из Абу-Даби, где самолет проходил дозаправку, экипаж обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вернуться в ОАЭ.