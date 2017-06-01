Самолет Чикаго-Майами загорелся в воздухе - ВИДЕО

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Сети опубликовано видео с тем, как самолет United Airlines рейса Чикаго-Майами загорелся в воздухе.

Как передает Report, по информации газеты Daily Mail, инцидент произошел сегодня.

В материале сказано, что огонь возник из-за того, что птица залетела в двигатель. Пассажир заметил языки пламени возле одного из двигателей и предупредил об этом экипаж. В результате лайнер вынужден был вернуться назад в международный аэропорт О'Хара. Все пассажиры были отправлены другим рейсом.

Авиакомпания намерена предложить пассажирам компенсацию.