Самолет Ан-2 разбился на западе Украины

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Самолет Ан-2 упал в Волынской области Украины, сообщает Report со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Инцидент произошел в селе Луч Луцкого района этой ночью.

Согласно информации ГСЧС, пилот Ан-2 снизив самолет до опасной высоты, зацепил крышу частного жилого дома, в результате чего самолет упал на дорогу в селе и загорелся. Пилот самолета погиб.

Причина падения устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия.