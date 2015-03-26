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    Самолет Ан-2 разбился на западе Украины

    Пилот погиб

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Самолет Ан-2 упал в Волынской области Украины, сообщает Report со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Инцидент произошел в селе Луч Луцкого района этой ночью. 

    Согласно информации ГСЧС, пилот Ан-2 снизив самолет до опасной высоты, зацепил крышу частного жилого дома, в результате чего самолет упал на дорогу в селе и загорелся. Пилот самолета погиб.

    Причина падения устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия.

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