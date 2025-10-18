Самолет Air China экстренно сел в Шанхае
- 18 октября, 2025
- 15:35
Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшейся на борту литиевой батареи.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
В самолете, который совершал рейс Ханчжоу-Инчхон, внезапно загорелась багажная полка.
Литиевая батарея, хранившаяся в ручной клади пассажира, самопроизвольно воспламенилась.
