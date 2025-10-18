Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Самолет Air China экстренно сел в Шанхае

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 15:35
    Самолет Air China экстренно сел в Шанхае из-за загоревшейся на борту литиевой батареи.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    В самолете, который совершал рейс Ханчжоу-Инчхон, внезапно загорелась багажная полка.

    Литиевая батарея, хранившаяся в ручной клади пассажира, самопроизвольно воспламенилась.

