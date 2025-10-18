İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    "Air China" aviaşirkətinin təyyarəsi Şanxayda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 15:49
    Air China aviaşirkətinin təyyarəsi Şanxayda təcili eniş edib

    Çinin "Air China" aviaşirkətinin təyyarəsi bortunda litium batareyasının alışması səbəbindən Şanxayda təcili eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Xançjou-İnçxon reysini yerinə yetirən təyyarədə baqaj rəfi qəfildən alışıb.

    Sərnişinin əl yükündə saxlanılan litium batareyası öz-özünə alışıb.

    Şanxay “Air China” batareya
    Самолет Air China экстренно сел в Шанхае

