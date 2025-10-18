"Air China" aviaşirkətinin təyyarəsi Şanxayda təcili eniş edib
- 18 oktyabr, 2025
- 15:49
Çinin "Air China" aviaşirkətinin təyyarəsi bortunda litium batareyasının alışması səbəbindən Şanxayda təcili eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Xançjou-İnçxon reysini yerinə yetirən təyyarədə baqaj rəfi qəfildən alışıb.
Sərnişinin əl yükündə saxlanılan litium batareyası öz-özünə alışıb.
