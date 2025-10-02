Саммит в Дании: лидеры ЕС спорят о "дроновой стене"

Обсуждение вопросов безопасности в первый день неформального саммита в Копенгагене слишком затянулось, и лидеры стран ЕС, так ни к чему не придя, ушли на ужин по приглашению датской королевской четы.

Как сообщает европейское бюро Report, высокопоставленный представитель Совета ЕС отметил, что все участники встречи согласились, что Восточные фланги ЕС необходимо защищать от потенциальных угроз с воздуха и с моря.

Но в целом позиции 27 глав государств и правительств ЕС разнились как по самим инициативам Еврокомиссии, известным как "дроновая стена" или "стена защиты от дронов", так и по срокам их исполнения.

Самой оригинальной, как всегда, оказалась позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который в ответ на вопрос, что делать с дронами, вторгающимися в небо ЕС, заявил: "Сбить, просто сбить и все".

Очевидно, что силы противоздушной обороны это и делают, но приходится закрывать аэропорты и военные базы, а сбивание дронов с помощью снарядов похоже на стрельбу пушками по воробьям – дорого и не всегда эффективно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон высказались достаточно скептически про идею создания вообще "стены".

По мнению обоих, в этих вопросах необходим более реалистичный подход. Постоянное изменение ситуации, быстрое развитие технологий говорят о том, что идея может устареть еще до того, как начнется ее реализация.

"Я бы осторожнее относился к таким терминам. Все это гораздо сложнее и многограннее", - сказал Макрон, комментируя вопрос создания "дроновой стены".

Страны Восточного фланга, которые находятся в непосредственной близости к России и ощущают на себе уже реальную угрозу с ее стороны, воодушевленно приветствовали новую инициативу. Об этом заявили представители государств Балтии, Польши и Финляндии.

Но с точки зрения премьера Италии Джоржди Мелони, нельзя говорить только о защите Восточного фланга, забыв о Южном. С ней согласен глава правительства Греции.

"Я думаю, все согласны с тем, что нам нужно продвигать этот процесс [по обеспечению безопасности ЕС] и все приветствуют это", - сказал в неформальной беседе с журналистами представитель Совета ЕС, подчеркнув, что дорожная карта по обороне, которая обсуждалась – это пока технический документ.

На итоговой пресс-конференции стало известно, что Еврокомиссии поручили доработать документ с учетом обсуждений. А вопросы обороны уже станут практически темами каждой последующей встречи Совета ЕС – новые реалии делают их приоритетными и неотложными. И теперь уже говорят не о защите восточных, южных или западных флангов – новая инициатива названа "Оборона 360".