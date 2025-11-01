Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании

Самия Сулуху Хасан одержала победу на выборах в Танзании, набрав почти 98% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные избирательной комиссии страны.

Победа на выборах обеспечивает Хасан новый пятилетний срок в качестве главы восточноафриканской республики, численность населения которой превышает 68 млн человек.

Самия Сулуху Хасан занимает пост президента страны с 2021 года, после смерти своего предшественника.

По информации агентства, голосование сопровождалось массовыми протестами и беспорядками по всей стране.

Причиной недовольства населения агентство называет недопуск к выборам двух главных соперников президента, а также массовые репрессии и давление на оппозицию.

Протесты вспыхнули еще в среду, в день голосования за президента и выборы в парламент. В ответ на демонстрации, полиция применяла слезоточивый газ и открывала огонь.

Главная оппозиционная партия страны заявила в пятницу, что в ходе протестов погибли сотни человек. Управление ООН по правам человека, однако, сообщило по меньшей мере о десяти погибших в трех городах, ссылаясь на "достоверные источники".

Власти Танзании назвали данные оппозиции "сильно преувеличенными" и отвергли обвинения в нарушении прав человека.