Samiya Suluhu Həssən yenidən Tanzaniyanın prezidenti seçilib
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 11:23
Samiya Suluhu Həssən Tanzaniyada keçirilən seçkilərdə səslərin təxminən 98 %-ni toplayaraq qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ölkənin seçki komissiyasına istinadən məlumat yayıb.
S.Həssən 2021-ci ildən ölkənin prezidenti vəzifəsini tutur.
Agentliyin məlumatına görə, səsvermə ölkə boyu kütləvi etirazlar və iğtişaşlarla müşayiət olunub.
Agentlik əhalinin narazılığının səbəbi kimi prezidentin iki əsas rəqibinin seçkilərə buraxılmamasını, həmçinin müxalifətə qarşı təzyiqləri göstərir.
Son xəbərlər
12:41
Vilayət Eyvazov Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçiribDaxili siyasət
12:34
Foto
Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə nazirləri saziş imzalayıb, əməkdaşlıq genişləndirilirSağlamlıq
12:22
Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:17
Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
12:05
Moderator.az saytı 13 yaşını qeyd edirMedia
11:58
Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcəkXarici siyasət
11:56
Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"Biznes
11:50
Foto
Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilibİdman
11:49