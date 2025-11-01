İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Samiya Suluhu Həssən yenidən Tanzaniyanın prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:23
    Samiya Suluhu Həssən yenidən Tanzaniyanın prezidenti seçilib

    Samiya Suluhu Həssən Tanzaniyada keçirilən seçkilərdə səslərin təxminən 98 %-ni toplayaraq qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ölkənin seçki komissiyasına istinadən məlumat yayıb.

    S.Həssən 2021-ci ildən ölkənin prezidenti vəzifəsini tutur.

    Agentliyin məlumatına görə, səsvermə ölkə boyu kütləvi etirazlar və iğtişaşlarla müşayiət olunub.

    Agentlik əhalinin narazılığının səbəbi kimi prezidentin iki əsas rəqibinin seçkilərə buraxılmamasını, həmçinin müxalifətə qarşı təzyiqləri göstərir.

    Tanzaniya seçki
    Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании

    Son xəbərlər

    12:41

    Vilayət Eyvazov Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    12:34
    Foto

    Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə nazirləri saziş imzalayıb, əməkdaşlıq genişləndirilir

    Sağlamlıq
    12:22

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:17

    Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:05

    Moderator.az saytı 13 yaşını qeyd edir

    Media
    11:58

    Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcək

    Xarici siyasət
    11:56

    Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"

    Biznes
    11:50
    Foto

    Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    11:49

    Pakistan Senatının sədri: Özümüzü Azərbaycan və Türkiyə ilə birgə "üç dövlət, bir millət" kimi görürük - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti