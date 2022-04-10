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Салливан: США работают над снижением зависимости Европы от нефти и газа из РФ

Салливан: США работают над снижением зависимости Европы от нефти и газа из РФ Соединенные Штаты предпринимают шаги, чтобы снизить зависимость Европы от энергоносителей из России.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 22:12
Салливан: США работают над снижением зависимости Европы от нефти и газа из РФ

Соединенные Штаты предпринимают шаги, чтобы снизить зависимость Европы от энергоносителей из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы работаем над тем, чтобы избавить Европу от российских энергоносителей. Мы увеличиваем экспорт сжиженного природного газа в Европу, чтобы они смогли снизить зависимость от российского газа, - сказал Салливан. - Предпринимаем шаги, чтобы также снизить их зависимость от российской нефти".

"Президент США Джо Байден в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу", - отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты уже наращивают экспорт газа в Европу. "США на деле уже увеличивают экспорт газа в Европу, чтобы снизить ее зависимость от России", - сказал он.

Салливан добавил, что США намерены продолжать давление на российскую экономику и лишать ее источников дохода, но будут делать это в координации с европейскими партнерами, для которых резкое прекращение поставок газа и нефти из РФ будет болезненным. "По независимым прогнозам, российская экономика по итогам года упадет на 10-15%, - добавил он. - Она, скорее всего, перестанет быть одной из крупнейших мировых экономик в результате оказываемого нами давления".

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