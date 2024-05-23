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Politico: США хотят, чтобы миссия ЕС контролировала КПП "Рафах"

Politico: США хотят, чтобы миссия ЕС контролировала КПП "Рафах" Администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с ЕС, Египтом и Израилем по передаче европейской миссии контроля над контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Рафах" на границе сектора Газа.
Другие страны
23 мая 2024 г. 03:46
Politico: США хотят, чтобы миссия ЕС контролировала КПП Рафах

Администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с ЕС, Египтом и Израилем по передаче европейской миссии контроля над контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Рафах" на границе сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, американские власти консультируются с европейской миссией по мониторингу ситуации на КПП "Рафах" о помощи в возобновлении работы пункта. Как отмечает издание, США пытаются найти выход из тупика, в который зашли Израиль и Египет в вопросе обеспечения безопасности на границе. В сложившейся ситуации Вашингтон просит миссию помочь открыть и взять под контроль КПП "Рафах" на территории сектора Газа в условиях, когда Израиль может провести военную операцию в городе на юге палестинского анклава.

Как отмечает издание, американские чиновники уже несколько недель работают над этим вопросом, выступая посредниками на переговорах между Израилем и Египтом, чтобы заключить сделку, в результате которой европейской организации будет передан контроль над КПП Рафах, а объем гуманитарной помощи для палестинцев значительно возрастет. В ходе переговоров египетские чиновники заявили, что жители Газы должны контролировать КПП. Израиль утверждает, что среди тех, кто раньше отвечал за пункт, были члены палестинского радикального движения ХАМАС, и их место должна занять другая структура. Такая тупиковая ситуация значительно замедлила доставку помощи жителям Газы.

США предлагают привлечь нейтральную сторону, которая возьмет на себя контроль над пропускным пунктом. Ранее европейская миссия уже работала на границе в Газе, но приостановила свою деятельность в 2007 году после того, как ХАМАС получило власть в палестинском анклаве, отмечает Politico.

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