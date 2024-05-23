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ФРС США выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в борьбе с инфляцией в стране

ФРС США выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в борьбе с инфляцией в стране Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в деле снижения инфляции до целевого показателя в 2%.
Другие страны
23 мая 2024 г. 04:27
ФРС США выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в борьбе с инфляцией в стране

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в деле снижения инфляции до целевого показателя в 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 30 апреля - 1 мая заседании руководства финрегулятора.

"Участники встречи отметили, что, несмотря на ослабление инфляции в течение минувшего года, в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной комитетом цели в 2%", - отмечается в протоколе.

В нем подчеркивается, что "различные участники упомянули о готовности к дальнейшему ужесточению политики, если риски инфляции материализуются таким образом, что подобные действия станут уместными". Иными словами, речь может идти об увеличении базовой процентной ставки. Однако на пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл выразил сомнение в том, что следующим шагом будет повышение ставки.

На последнем заседании члены руководящего комитета все больше беспокоились по поводу инфляции, заявляя, что им не хватает уверенности в том, чтобы двигаться дальше по пути снижения процентной ставки. Они выражали неуверенность по поводу сроков смягчения денежно-кредитной политики и сокращения ставки. Руководство ФРС обсудило риски повышения инфляции, особенно в связи с геополитическими событиями, и указало на давление, которое инфляция оказывает на потребителей. Члены комитета отметили рост использования кредитных карт и оплаты в рассрочку, а также "увеличение количества просроченных платежей по некоторым видам потребительских кредитов".

На заседании члены комитета единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 5,25-5,5%, что является максимальным значением за последние 23 года. На этой позиции она находится с июля 2023 года. Потребительские цены в США выросли по итогам апреля на 3,4% в годовом исчислении. В марте этот показатель составлял 3,5%, в феврале - 3,2%, в январе - 3,1%, в декабре 2023 года - 3,4%, в ноябре - 3,1%.

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