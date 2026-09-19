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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 08:46
    Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе кыргызстанского лидера.

    В аэропорту Солт-Лейк-Сити, штат Юта, главу государства встретил президент Сената штата Стюарт Адамс.

    В рамках визита С. Жапаров проведет встречи с руководством штата, а также ознакомится с опытом американской стороны в сферах туризма и устойчивого горного развития.

    Затем президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях Недели высокого уровня Общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных компаний США.

    Визит в США Садыр Жапаров Кыргызстан
    Qırğızıstan Prezidentinin ABŞ-yə səfəri başlayıb

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