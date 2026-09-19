Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 08:46
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе кыргызстанского лидера.
В аэропорту Солт-Лейк-Сити, штат Юта, главу государства встретил президент Сената штата Стюарт Адамс.
В рамках визита С. Жапаров проведет встречи с руководством штата, а также ознакомится с опытом американской стороны в сферах туризма и устойчивого горного развития.
Затем президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях Недели высокого уровня Общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных компаний США.
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