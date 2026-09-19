Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе кыргызстанского лидера.

В аэропорту Солт-Лейк-Сити, штат Юта, главу государства встретил президент Сената штата Стюарт Адамс.

В рамках визита С. Жапаров проведет встречи с руководством штата, а также ознакомится с опытом американской стороны в сферах туризма и устойчивого горного развития.

Затем президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях Недели высокого уровня Общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и руководителями крупных компаний США.