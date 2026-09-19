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    Qırğızıstan Prezidentinin ABŞ-yə səfəri başlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 08:49
    Qırğızıstan Prezidentinin ABŞ-yə səfəri başlayıb

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun ABŞ-yə işgüzar səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Dövlət başçısını Yuta ştatının Solt-Leyk-Siti şəhərinin hava limanında ştat Senatının prezidenti Stüart Adams qarşılayıb.

    Səfər çərçivəsində Sadır Japarov ştat rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək, həmçinin turizm və dayanıqlı dağ inkişafı sahələrində ABŞ-nin təcrübəsi ilə tanış olacaq.

    Daha sonra Qırğızıstan Prezidenti Nyu-Yorka gedəcək. O, burada BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi müzakirələrinin yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərdə iştirak edəcək, həmçinin ABŞ-ın dövlət başçıları və iri şirkət rəhbərləri ilə bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Qırğız Respublikası Sadır Japarov
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