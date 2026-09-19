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    "Trabzonspor" Salahın het-trik etdiyi oyunda "Qalatasaray"a qalib gəlib

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 23:01
    Trabzonspor Salahın het-trik etdiyi oyunda Qalatasaraya qalib gəlib

    Futbol üzrə Türkiyə Superliqasında daha bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, VI turun mərkəzi qarşılaşmasında "Qalatasaray" "Trabzonspor"un qonağı olub.

    Qara dəniz təmsilçisi rəqibini dörd cavabsız qolla məğlub edib.

    Meydan sahiblərinin heyətində Məhəmməd Salah 4, 44 və 80-ci dəqiqələrdə fərqlənərək het-trik edib. Digər qolu 39-cu dəqiqədə Noa Saviolo vurub.

    İstanbul təmsilçisi 13 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. "Trabzonspor" 10 xalla beşincidir.

    Türkiyə Superliqası Qalatasaray FK Trabzonspor FK

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