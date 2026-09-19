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    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Ərdoğan sabah ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    • 19 sentyabr, 2026
    • 22:36
    Ərdoğan sabah ABŞ-yə səfər edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sabah ABŞ-yə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi müzakirələrində iştirak edəcək.

    Daha əvvəl ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Tom Barrak Türkiyə lideri ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında Nyu-Yorkda görüş keçiriləcəyini açıqlamışdı.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган завтра отправится с визитом в США

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