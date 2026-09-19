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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Эрдоган завтра отправится с визитом в США

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 22:46
    Эрдоган завтра отправится с визитом в США

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 сентября отправится с визитом в США.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Эрдоган примет участие в общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее посол США в Анкаре Том Баррак сообщил, что в Нью-Йорке лидеры США и Турции проведут встречу.

    Реджеп Тайип Эрдоган Соединенные Штаты Америки (США)
    Ərdoğan sabah ABŞ-yə səfər edəcək

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