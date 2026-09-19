Эрдоган завтра отправится с визитом в США
В регионе
- 19 сентября, 2026
- 22:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 сентября отправится с визитом в США.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Эрдоган примет участие в общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее посол США в Анкаре Том Баррак сообщил, что в Нью-Йорке лидеры США и Турции проведут встречу.
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