Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib
- 20 sentyabr, 2026
- 18:26
Misli Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Şamaxı" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.
Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Şamaxı"nın heyətində Rikardo Apolinario 27 və 36-cı dəqiqələrdə penaltidən fərqlənib. Naxçıvan təmsilçisinin yeganə qolunu isə 32-ci dəqiqədə Ağadadaş Salyanski rəqib qapısından keçirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 9-a çatdıran Şamaxı komandası 6-cı pilləyə yüksəlib. 2 xala malik "Araz-Naxçıvan" isə 11-ci yerdə qərarlaşıb.
Tura bu gün "Kəpəz" - "Sumqayıt" görüşü ilə yekun vurulacaq. Qarşılaşma Gəncə stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0), "Turan Tovuz" "Zirə"ni (1:0), "Sabah" isə "İmişli"ni (3:1) məğlub edib.