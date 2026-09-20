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    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 18:26
    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib

    Misli Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Şamaxı" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.

    Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Şamaxı"nın heyətində Rikardo Apolinario 27 və 36-cı dəqiqələrdə penaltidən fərqlənib. Naxçıvan təmsilçisinin yeganə qolunu isə 32-ci dəqiqədə Ağadadaş Salyanski rəqib qapısından keçirib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 9-a çatdıran Şamaxı komandası 6-cı pilləyə yüksəlib. 2 xala malik "Araz-Naxçıvan" isə 11-ci yerdə qərarlaşıb.

    Tura bu gün "Kəpəz" - "Sumqayıt" görüşü ilə yekun vurulacaq. Qarşılaşma Gəncə stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0), "Turan Tovuz" "Zirə"ni (1:0), "Sabah" isə "İmişli"ni (3:1) məğlub edib.

    Şamaxı FK Araz-Naxçıvan FK Misli Premyer Liqası
    "Шамахы" дома обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 6-го тура Премьер-лиги

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