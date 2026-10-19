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    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:24
    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib

    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ekoloji Nəzarət üzrə YPX Bölüyünün əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən daha bir şəxs ifşa olunub.

    Belə ki, paytaxt sakini Bəxtiyar Ağayev "Lada" markalı avtomobillə təhlükəli manevrlər edərək kobud qayda pozuntularına yol verdiyi üçün YPX əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Sənədləri təqdim etməkdən imtina edən sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan o, tibbi müayinəyə dəvət olunub. Müayinə zamanı B.Ağayevin narkotik vasitənin təsiri altında olması müəyyən edilib.

    Məhkəmənin qərarı ilə B.Ağayev 20 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.

    Narkotik maddələr Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) Həbs cəzası
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