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    "Шамахы" дома обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 6-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    • 20 сентября, 2026
    • 18:37
    Шамахы дома обыграл Араз-Нахчыван в матче 6-го тура Премьер-лиги

    "Шамахы" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 2:1.

    В составе победителей дублем отметился Рикарду Аполинариу (27-я, П; 36-я). Единственный гол нахчыванцев забил Агададаш Сальянский 32-й минуте.

    После этого результата "Шамахы" увеличил количество очков в активе до 9 и поднялся на 6-ю ступень в турнирной таблице. У "Араз-Нахчыван" 2 балла и предпоследнее, 11-е место.

    В предыдущих матчах тура "Нефтчи" победил "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), а "Сабах" - "Имишли" (3:1).

    Премьер-лига Азербайджана ФК Шамахы ФК Араз-Нахчыван
    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilib

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