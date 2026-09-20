"Шамахы" дома обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 6-го тура Премьер-лиги

"Шамахы" минимально обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Рикарду Аполинариу (27-я, П; 36-я). Единственный гол нахчыванцев забил Агададаш Сальянский 32-й минуте.

После этого результата "Шамахы" увеличил количество очков в активе до 9 и поднялся на 6-ю ступень в турнирной таблице. У "Араз-Нахчыван" 2 балла и предпоследнее, 11-е место.

В предыдущих матчах тура "Нефтчи" победил "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), а "Сабах" - "Имишли" (3:1).