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    AFP: Yəmən qüvvələri və husilər arasındakı döyüşlərdə 50-yə yaxın şəxs həlak olub

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 22:47
    AFP: Yəmən qüvvələri və husilər arasındakı döyüşlərdə 50-yə yaxın şəxs həlak olub

    Ötən sutka ərzində Yəmənin hökumət qüvvələri və husilər arasında baş verən toqquşmalar zamanı azı 48 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) agentliyi hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Hökumət qüvvələrindəki mənbələrin məlumatına görə, toqquşmalarda 17 hərbi qulluqçu həlak olub. "Ənsar Allah" hərəkatı isə, öz növbəsində, 31 döyüşçünün həlak olduğunu bildirib.

    Qeyd olunub ki, əsas döyüşlər Yəmənin cənubunda baş verib. Agentliyin məlumatına görə, hökumət qoşunları əvvəllər husilər tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilərin yarısı üzərində nəzarəti geri qaytara bilib.

    Daha əvvəl husilərin Yəmənin bütün qərb sahilini nəzarətə götürərək strateji əhəmiyyətli Bab-əl-Məndəb boğazı üzərindəki nəzarəti genişləndirdiyinə dair məlumat yayılmışdı.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Yəmən
    AFP: В боях между йеменскими силами и хуситами погибли почти 50 человек

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