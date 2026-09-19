Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    AFP: В боях между йеменскими силами и хуситами погибли почти 50 человек

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 22:23
    AFP: В боях между йеменскими силами и хуситами погибли почти 50 человек

    За последние сутки при столкновениях между правительственными силами Йемена и хуситами из "Ансар Аллах" погибли не менее 48 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на военные источники.

    По данным источников в правительственных силах, в столкновениях погибли 17 военнослужащих. В движении "Ансар Аллах" в свою очередь сообщили о гибели 31 бойца.

    Отмечается, что основные бои развернулись на границе провинций Лахдж и Таиз на юге Йемена. Правительственные войска, по данным агентства, смогли вернуть контроль над половиной территорий, ранее захваченных хуситами.

    Ранее стало известно, что хуситы взяли под контроль все западное побережье Йемена, расширив контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Йемен
    AFP: Yəmən qüvvələri və husilər arasındakı döyüşlərdə 50-yə yaxın şəxs həlak olub

    Последние новости

    04:12

    Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе

    В регионе
    03:58

    Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    03:25
    Фото

    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде

    Kультурная политика
    02:43

    Трамп открыл новую вертолетную площадку у Белого дома

    Другие страны
    02:17

    Эрдоган встретился с главой Президентского совета Ливии

    В регионе
    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    Лента новостей