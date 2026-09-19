AFP: В боях между йеменскими силами и хуситами погибли почти 50 человек

За последние сутки при столкновениях между правительственными силами Йемена и хуситами из "Ансар Аллах" погибли не менее 48 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на военные источники.

По данным источников в правительственных силах, в столкновениях погибли 17 военнослужащих. В движении "Ансар Аллах" в свою очередь сообщили о гибели 31 бойца.

Отмечается, что основные бои развернулись на границе провинций Лахдж и Таиз на юге Йемена. Правительственные войска, по данным агентства, смогли вернуть контроль над половиной территорий, ранее захваченных хуситами.

Ранее стало известно, что хуситы взяли под контроль все западное побережье Йемена, расширив контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом.