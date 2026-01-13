Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 21:12
    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Израиль разорвет связи с несколькими учреждениями ООН и международными организациями.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

    Данное решение, по его словам, принято в связи с предвзятостью этих структур в отношении Израиля.

    "Израиль - единственная демократическая страна, попавшая в этот список наряду с ИГИЛ и "Боко Харам", - отмечается в сообщении.

    Израиль немедленно выходит из состава следующих агентств: Канцелярии специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины); Конференции ООН по торговле и развитию; Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии; Альянса цивилизаций ООН; Энергетической комиссии ООН; Глобального форума по миграции и развитию.

    В заявлении МИД Израиля уточняется, что сотрудничество с офисом Спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах прекращено после того, как он включил ЦАХАЛ в "черный список" в ежегодном докладе о детях в условиях вооруженных конфликтов наряду с ХАМАС и "Палестинским джихадом".

    В ведомстве добавили, что продолжат изучать связи Израиля с другими агентствами ООН.

    Израиль ООН Гидеон Саар МИД

    Последние новости

    22:07

    Доля социальных расходов в государственном бюджете составляет 41,1 %

    Социальная защита
    21:57

    Министр: Реализованные в Азербайджане c 2019 по 2025 год соцпакеты охватили 4 млн граждан

    Социальная защита
    21:51

    ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

    Экономика
    21:48

    ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    21:39

    Стармер может войти в совет по управлению сектором Газа

    Другие страны
    21:36
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:36

    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

    Социальная защита
    21:25

    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

    Энергетика
    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    Лента новостей