Saar: İsrail BMT-nin bir sıra qurumları ilə əlaqələri kəsir
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 23:39
İsrail BMT-nin bir neçə qurumu və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini kəsəcək.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, bu qərar qurumların İsrailə qarşı qərəzli münasibəti ilə əlaqədar qəbul edilib.
"İsrail İŞİD və "Boko Haram" ilə yanaşı bu siyahıya düşən yeganə demokratik ölkədir", - məlumatda qeyd olunub.
Qurumdan bildirilib ki, İsrailin digər BMT qurumları ilə əlaqələrini araşdırmağa davam edəcəklər.
