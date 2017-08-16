Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернутся на Украину 10 сентября.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг в ходе онлайн-трансляции в Facebook.

"Я объявляю сегодня, что возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши", - сказал он.

При этом Саакашвили попросил украинские власти не устаивать цирк из его возвращения.

26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сейчас он путешествует по странам Евросоюза и уже посетил Польшу и Литву и Венгрию. По словам Саакашвили, границы стран он пересекает с паспортом Украины.

Он многократно заявлял о своем намерении вернуться на Украину.