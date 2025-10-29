С начала правления Трампа из США депортированы более полумиллиона нелегалов

Более 500 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из США с начала второго президентского срока Дональда Трампа, еще 1,6 миллиона покинули страну сами.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило Министерство внутренней безопасности США.

"Более двух миллионов нелегальных мигрантов покинули США, включая 1,6 миллиона, которые депортировались по собственной инициативе, и более 527 тысячи депортированных", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что министерство может вскоре установить новые рекорды по депортациям и выслать около 600 тысяч человек к концу первого года текущего президентского срока Трампа.

В МВБ напомнили, что США предлагают выплату в 1 тыс. долларов и бесплатный перелет тем, кто желает депортироваться из страны самостоятельно.

В день инаугурации Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.