Trampın ikinci prezidentliyi dövründə ABŞ-dən 527 min qanunsuz miqrant deportasiya edilib

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 01:12
    Donald Trampın ikinci prezidentlik müddətinin əvvəlindən bəri ABŞ-dən 500 mindən çox qanunsuz miqrant deportasiya olunub, daha 1,6 milyon nəfər isə ölkəni könüllü şəkildə tərk edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib.

    "İki milyondan çox qanunsuz miqrant ABŞ-ni tərk edib, o cümlədən 1,6 milyonu öz təşəbbüsü ilə, 527 mindən çoxu isə deportasiya edilib", - nazirliyin saytında bildirilir.

    Qeyd olunur ki, nazirlik tezliklə yeni deportasiya rekordları qıra və Trampın vəzifədə olduğu ilk ilinin sonuna qədər təxminən 600 min nəfəri ölkədən çıxara bilər.

    Nazirlik bildirib ki, ABŞ könüllü deportasiya olunmaq istəyənlərə 1 000 dollar ödəniş və pulsuz uçuş təklif edir.

    Tramp andiçmə günündə ABŞ-nin 47-ci prezidenti kimi ilk çıxışında ölkəyə qanunsuz miqrasiyanın dərhal dayandırılacağını və milyonlarla miqrantın ekstradisiya prosesinə başlayacağını söz verib. O, həmçinin ABŞ-nin cənub sərhədindəki vəziyyətlə əlaqədar milli fövqəladə vəziyyət elan edib.

