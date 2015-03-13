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    С начала года приток нелегалов в страны ЕС вырос на 250%

    Эти показатели требуют от европейских стран более скоординированной политики в вопросе охраны внешних границ

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Число мигрантов, нелегально въехавших в страны Евросоюза, возросло на 250% в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex Фабрис Леггери.

    "2015-ый год начался, к удивлению всего Евросоюза, с роста числа случаев нелегального пересечения внешних границ на 250%", - сказал Леггери журналистам в Париже.

    По его словам, эти показатели требуют от европейских стран более скоординированной политики в вопросе охраны внешних границ ЕС, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

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