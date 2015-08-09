​Съемочную группу программы "Ревизорро" избили в Салехарде - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Вчера в Салехарде в кафе «Виктория», расположенного на улице Маяковского №19Б, была жестоко избита съемочная группа программы «Ревизорро», выходящая на телеканале «Пятница!».

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщила телеведущая программы Елена Летучая.

«Несколько часов назад в городе Салехарде в кафе "Виктория" по адресу улица Маяковского, 19 Б, жестоко избили съемочную группу "Ревизорро", — написала Летучая. — Выявление правды всегда связано с риском, и я взяла на себя это нелегкое дело, не жалуюсь. Но надеюсь, что хотя бы сейчас сотрудники полиции будут работать, и виновные в избиении и порче имущества будут наказаны!».

Как бы то ни было, продюсеры программы уже подали заявление в полицию и теперь ждут окончания проверки.