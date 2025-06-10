Рыженков: Президент Ирана посетит Беларусь в конце июня

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит официальный визит в Беларусь в конце июня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит официальный визит в Беларусь в конце июня.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил глава МИД Беларуси Максим Рыженков на встрече со студентами МГИМО.

"В рамках предстоящего заседания Высшего экономического совета ЕАЭС 26-27 июня будет также официальный визит президента Ирана. Он примет не только участие в этом мероприятии по линии ЕАЭС и в форуме экономическом, который будет сопровождать мероприятие, это также будет совмещено с его официальным визитом", - сказал Рыженков.

По его словам, Тегеран и Минск на многие вопросы международного характера смотрят одним и тем же взглядом. Кроме того, Беларуси важен Иран с точки зрения логистики, доставки белорусских товаров.

"Мы следим за развитием коридора Север - Юг через Иран, потому что мы очень надеемся, что это повысит наши возможности для доставки наших товаров и в Индию, и в Юго-Восточную Азию", - добавил министр.