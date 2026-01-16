Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рютте встретится в понедельник с министрами Дании и Гренландии

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 20:45
    Рютте встретится в понедельник с министрами Дании и Гренландии

    Генсек НАТО Марк Рютте встретится 19 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба блока.

    "В понедельник, 19 января, генсек НАТО Марк Рютте встретится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с министром обороны Дании Троэльсом Лунд Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. Подходов к СМИ не запланировано", - сообщила пресс-служба, не раскрывая темы беседы.

    Ранее Рютте анонсировал на следующей неделе серию консультаций в рамках НАТО по укреплению безопасности Гренландии, что, по его мнению, должно убедить США, что НАТО хорошо защищает Гренландию, поэтому нет нужды ее аннексировать, а можно просто использовать как территорию альянса.

    Генсек НАТО Марк Рютте Дания Гренландия Брюссель
    Rutte to meet with ministers of Denmark and Greenland on Monday

