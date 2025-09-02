Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 15:28
Страны НАТО с начала августа приобрели у США оружия на $2 млрд для Украины.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.
"Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на $2 млрд. Там есть и летальное, и нелетальное оружие", - сказал он.
Речь идет о схеме, запущенной в начале августа, по которой США поставляют свое оружие Украине, которое в полном объеме оплачивают европейские страны.
