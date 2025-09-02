    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 15:28
    Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

    Страны НАТО с начала августа приобрели у США оружия на $2 млрд для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

    "Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на $2 млрд. Там есть и летальное, и нелетальное оружие", - сказал он.

    Речь идет о схеме, запущенной в начале августа, по которой США поставляют свое оружие Украине, которое в полном объеме оплачивают европейские страны. 

    Россия Украина война НАТО Марк Рютте США
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    NATO-ya üzv dövlətlər ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb

    Последние новости

    17:00

    Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий

    Другие страны
    16:57

    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    16:51

    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    16:51

    Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Другие страны
    16:44

    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:42

    Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

    Индивидуальные
    16:28

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    16:27

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Другие страны
    16:21

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей