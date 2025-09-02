Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрд

Страны НАТО с начала августа приобрели у США оружия на $2 млрд для Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

"Страны НАТО уже закупили у США оружия для Украины на $2 млрд. Там есть и летальное, и нелетальное оружие", - сказал он.

Речь идет о схеме, запущенной в начале августа, по которой США поставляют свое оружие Украине, которое в полном объеме оплачивают европейские страны.