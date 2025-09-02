NATO-ya üzv dövlətlər ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 16:20
NATO ölkələri avqustun əvvəlindən ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte Lüksemburqda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"NATO ölkələri artıq ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb", - o qeyd edib.
ABŞ Ukraynaya silah tədarükü avqustun əvvəlindən başladılan sxemə uyğun həyata keçirilib.
