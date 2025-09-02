    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    NATO-ya üzv dövlətlər ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb

    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:20
    NATO ölkələri avqustun əvvəlindən ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte Lüksemburqda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "NATO ölkələri artıq ABŞ-dən Ukrayna üçün 2 milyard dollarlıq silah alıb", - o qeyd edib.

    ABŞ Ukraynaya silah tədarükü avqustun əvvəlindən başladılan sxemə uyğun həyata keçirilib.

    NATO Ukrayna ABŞ silah Mark Rütte
