Рютте: Страны НАТО укрепляют оборонные возможности

Страны НАТО увеличивают расходы на оборону и укрепляют оборонные возможности.

Как сообщает европейское бюро Report об этом на пресс конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, представляя отчет НАТО за 2025 год.

По его словам, в 2025 году Канада и Европа увеличила инвестиции в оборонную сферу на 20% по сравнению с годом ранее.

Рютте подчеркнул, что "это соответствует решениям, принятым на саммите альянса летом прошлого года в Гааге".

Он добавил, что США продолжают поддерживать Украину, несмотря на планы увеличить собственные военные расходы, особенно с учетом войны в Иране: "Это касается как программы PURL, так и обмена необходимой информацией", - отметил генсек.