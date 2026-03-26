Рютте: Страны НАТО укрепляют оборонные возможности
- 26 марта, 2026
- 16:27
Страны НАТО увеличивают расходы на оборону и укрепляют оборонные возможности.
Как сообщает европейское бюро Report об этом на пресс конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, представляя отчет НАТО за 2025 год.
По его словам, в 2025 году Канада и Европа увеличила инвестиции в оборонную сферу на 20% по сравнению с годом ранее.
Рютте подчеркнул, что "это соответствует решениям, принятым на саммите альянса летом прошлого года в Гааге".
Он добавил, что США продолжают поддерживать Украину, несмотря на планы увеличить собственные военные расходы, особенно с учетом войны в Иране: "Это касается как программы PURL, так и обмена необходимой информацией", - отметил генсек.
