Mark Rütte: NATO ölkələri müdafiə imkanlarını gücləndirir
Digər ölkələr
- 26 mart, 2026
- 16:34
NATO ölkələri müdafiə xərclərini artırır və müdafiə imkanlarını gücləndirir.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Baş katibi Mark Rütte Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında NATO-nun 2025-ci il üzrə hesabatını təqdim edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə Kanada və Avropa müdafiə sahəsinə investisiyaları əvvəlki illə müqayisədə 20 % artırıb.
Rütte vurğulayıb ki, bu, ötən ilin yayında Haaqada alyansın sammitində qəbul edilmiş qərarlara uyğundur.
