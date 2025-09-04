Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 13:10
    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Действие 5-й статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса, не будет распространяться на страны-партнеры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    "Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее", - сказал Марк Рютте журналистам в Праге.

    После саммита НАТО в Гааге Марк Рютте и партнеры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия - договорились развивать сотрудничество в области новейших технологий, создавать новые возможности для оборонно-промышленного взаимодействия и разработать совместные проекты в космической и морской сферах.

    Лента новостей