İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 13:25
    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    NATO Nizamnaməsinin alyans üzvlərindən birinə hücum olduğu təqdirdə kollektiv müdafiəni nəzərdə tutan 5-ci maddəsi Hind-Sakit okean regionundakı tərəfdaş ölkələrə şamil edilməyəcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rütte deyib.

    "Bunun baş verəcəyini düşünmürəm. Lakin biz görürük ki, NATO ilə əməkdaşlıq sayəsində Hind-Sakit okean regionunun dörd ölkəsi - Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiya getdikcə daha da güclənir", - M.Rütte Praqada jurnalistlərə bildirib.

    Haaqada keçirilən NATO sammitindən sonra M.Rütte və bu dörd ölkə ən yeni texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, müdafiə-sənaye sahələrində qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni imkanların yaradılması və s. barədə razılığa gəliblər.

    NATO Mark Rütte tərəfdaşlar
    Rus Versiası Rus Versiası
    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Aİ: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti