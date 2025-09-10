ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Рютте: НАТО будет защищать каждый дюйм территории стран альянса

    Рютте: НАТО будет защищать каждый дюйм территории стран альянса

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов защищать каждый дюйм территории.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    По словам Рютте, полная оценка ситуации инцидента с вторжением в воздушное пространство Польши российских беспилотников еще продолжается.

    "Независимо от того, было ли это сделано намеренно или нет, это абсолютно безрассудно и абсолютно опасно", - заявил генсек. 

    По его словам, утром союзники по НАТО провели заседание по запросу Польши в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.

    Рютте также призвал Россию прекратить войну в Украине.

    "Моим посланием Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) является следующее: прекратите войну в Украине, прекратите эскалацию конфликта, которая развязывается против ни в чем не повинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил он.

    Рютте также выразил удовлетворение реакцией стран-участниц альянса на вторжение российских беспилотников и способность оборонять воздушное пространство НАТО.

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

