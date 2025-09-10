NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 16:14
NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bəyan edib ki, Alyans öz ərazisinin hər qarışını müdafiə etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.
M.Rüttenin sözlərinə görə, Rusiya PUA-larının (pilotsuz uşuş aparatları) Polşa hava məkanına müdaxiləsi hadisəsinin tam qiymətləndirilməsi hələ davam edir.
"Bu qəsdən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, bu tamamilə təhlükəlidir", - Baş katib bildirib.
M.Rütte həmçinin Rusiyanı Ukraynada müharibəni dayandırmağa çağırıb.
Son xəbərlər
16:22
Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadırİnfrastruktur
16:20
Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
16:20
"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıbFutbol
16:19
Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədirİnfrastruktur
16:18
Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıbDaxili siyasət
16:14
NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəkDigər ölkələr
16:12
"Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilibİncəsənət
16:11
Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİVMilli Məclis
16:05