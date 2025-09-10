İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:14
    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bəyan edib ki, Alyans öz ərazisinin hər qarışını müdafiə etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    M.Rüttenin sözlərinə görə, Rusiya PUA-larının (pilotsuz uşuş aparatları) Polşa hava məkanına müdaxiləsi hadisəsinin tam qiymətləndirilməsi hələ davam edir.

    "Bu qəsdən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, bu tamamilə təhlükəlidir", - Baş katib bildirib.

    M.Rütte həmçinin Rusiyanı Ukraynada müharibəni dayandırmağa çağırıb.

    NATO Mark Rütte Polşa
    Рютте: НАТО будет защищать каждый дюйм территории стран альянса

    Son xəbərlər

    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    16:11

    Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclis
    16:05

    Humay Əhmədbəyli: KOBİA qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək göstərir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti