Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 03:56
    Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

    Как передает Report, об этом М. Рютте заявил в интервью телеканалу Fox News.

    "В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы воздушного пространства", - сказал он.

    Марк Рютте Россия НАТО
    Rütte: NATO Rusiya təyyarələrini yalnız təhlükə yaratdıqları halda vurmağa hazır olacaq

    Последние новости

    04:22

    КНДР испытала два новых гиперзвуковых снаряда

    Другие страны
    03:56

    Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

    Другие страны
    03:18

    Число погибших при взрыве на предприятии в Челябинске достигло девяти - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    02:55

    Сенат США не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

    Другие страны
    02:37

    Трамп: Пришло время достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта

    Другие страны
    02:13

    Трамп заявил о намерении достичь с Си Цзиньпином сделки по ядерному оружию

    Другие страны
    02:04
    Фото

    В Лиге чемпионов УЕФА состоялось еще 9 матчей

    Футбол
    01:53

    Бессент надеется, что встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в позитивном ключе

    Другие страны
    01:31

    Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

    Другие страны
    Лента новостей