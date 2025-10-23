Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты РФ только в случае угрозы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

Как передает Report, об этом М. Рютте заявил в интервью телеканалу Fox News.

"В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы воздушного пространства", - сказал он.