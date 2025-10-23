İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    • 23 oktyabr, 2025
    • 04:06
    Rütte: NATO Rusiya təyyarələrini yalnız təhlükə yaratdıqları halda vurmağa hazır olacaq

    NATO Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, alyans üzv ölkələrin hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini ələ keçirəcək, lakin onları yalnız birbaşa təhdid olduğu halda məhv etmək üçün hərəkətə keçəcək.

    "Report"un məlumatına görə, M. Rutte bunu "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Lazım olduğu təqdirdə, NATO bu təyyarələri vura bilər, əgər onlar təhlükə yaradırsa. Əgər onlar təhlükə yaratmırsa, onlar ələ keçiriləcək və sonra ehtiyatla hava məkanından çıxarılacaq", - deyə o söyləyib.

