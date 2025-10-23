Rütte: NATO Rusiya təyyarələrini yalnız təhlükə yaratdıqları halda vurmağa hazır olacaq
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 04:06
NATO Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, alyans üzv ölkələrin hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini ələ keçirəcək, lakin onları yalnız birbaşa təhdid olduğu halda məhv etmək üçün hərəkətə keçəcək.
"Report"un məlumatına görə, M. Rutte bunu "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Lazım olduğu təqdirdə, NATO bu təyyarələri vura bilər, əgər onlar təhlükə yaradırsa. Əgər onlar təhlükə yaratmırsa, onlar ələ keçiriləcək və sonra ehtiyatla hava məkanından çıxarılacaq", - deyə o söyləyib.
